От рака умер актер, сыгравший в сериале «Чернобыль»

Известный британский актер мужественно боролся с онкологическим заболеванием

Актер Пол Риттер скончался в возрасте 55 лет в ночь на 6 апреля от рака мозга. Трагическую новость сообщил его агент. «С большой печалью мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер в своем доме, рядом с ним были его жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Ему было 55 лет, и он страдал от опухоли мозга», — отметили в официальном заявлении представители звезды.

Смертельный недуг Пола стал откровением даже для многих его коллег. Он никогда не жаловался на жизнь и свое здоровье. Актер сохранил в тайне страшный диагноз, который ему поставили врачи, и работал, пока позволяло его состояние.

«Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим множество разнообразных ролей на сцене и на экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умен, добр и очень забавен. Нам будет его не хватать», — добавил агент Риттера.

Коллеги отмечают, что актера всегда отличала природная скромность. В одном из интервью Пол признался, что старался всегда отдаваться выбранной профессии без остатка, но с долей иронии. «Есть отличная цитата из Берта Квука, рассказывающего о фильме "Розовая пантера". Он сказал: "Всегда принимай работу всерьез, но только не свою". Именно это я и пытался сделать», — высказался он.

Свою последнюю роль Пол исполнил в картине Operation Mincemeat. Считается, что его работа в проекте завершена. Но фильм еще не вышел на экраны, сообщает Daily Mail.

Пол с удовольствием играл в театре. Что касается кино, то наибольшую известность ему принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере. Он также исполнил второстепенные, но яркие роли в фильмах «Квант милосердия», «Орел Девятого легиона», «Инферно», сериале «Большие надежды».

Риттер блестяще сыграл роль Пистоля в телесериале «Пустая корона» по хроникам Шекспира. Последние годы были крайне успешными для Риттера. Он сыграл главную роль в шпионском телесериале BBC «Игра». В 2019 году на телеканале HBO вышли сразу два популярных сериала с участием актера. В «Чернобыле» Пол исполнил роль Анатолия Дятлова, а в «Екатерине Великой» ему досталась роль полководца Александра Суворова.