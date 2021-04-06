С Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном. В сети появился новый трейлер сериала «Локи»

Бог обмана Локи попадает в Управление уклонений от времени и объединяет параллельные реальности

Marvel представили новый трейлер сериала «Локи», премьера которого состоится 11 июня на сервисе Disney+.

Сериал расскажет о приключениях брата супергероя и скандинавского бога Тора Локи (Том Хиддлстон). По сюжету Локи попадает в вымышленное ведомство — Управление уклонений от времени, которым руководит Мобиус М. Мобиус (Оуэн Уилсон). В последних частях «Мстителей» Локи, украв камень Тессеракт, разделил реальность на параллельные, и теперь ему придется объединить реальность под руководством Управления уклонений от времени.

Режиссером проекта стала Кейт Херрон («Половое воспитание»), на экране также появятся номинант на премию «Оскар» Ричард Грант, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино и Вунми Моссаку.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.