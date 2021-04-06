Настя Каменских в бикини ошеломила фанатов дерзким образом на пляже (фото)

Певица продемонстрировала подтянутое тело в купальнике

33-летняя певица Настя Каменских решила сменить обстановку и отдохнуть от повседневных забот. В качестве места для отдыха она выбрала солнечную страну. Там Настя вовсю наслаждается жарким климатом и чистой водой.

В последнее время артистка заметно постройнела. Она придерживается принципов правильного питания и регулярно занимается спортом. Это дало свои плоды. Ее тело выглядит очень подтянутым.

Супруга Потапа поделилась ярким снимком. Звезда примерила причудливое бикини нежного оттенка с завязками. Оно подчеркнуло ее загорелую точеную фигуру. Настя собрала волосы в высокий пучок и отказалась от яркого макияжа в пользу естественности. Она продемонстрировала свое мастерство модели — приняла изящную позу.

Фанаты оценили смелый кадр любимой поп-исполнительницы и не поскупились на теплые комментарии. «Фигура – просто прелесть!», «Вот это красотка! Потапу повезло!», «Купальник не очень понравился, но выглядишь все равно классно!», «Тебе не стыдно быть такой красивой?», «Чертовски хороша!», «Глаз не оторвать!», «Какая красивая и худенькая!», «Женственная фигурка!», «Идеал красоты для меня!», «Знойная мексиканка!» — отметили пользователи.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.