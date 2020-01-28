Отец Меган Маркл показал фото супруги принца Гарри в нижнем белье



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75-летний Томас Маркл всеми силами пытается привлечь внимание 38-летней Меган к своей персоне

Мужчина представил публике ранее не опубликованные снимки жены принца Гарри

Отец Меган Макрл дистанционно пообщался с ведущими утреннего шоу Good Morning Britain. Томас заявил, что намерен каждый месяц ходить на интервью, чтобы дочь перестала его игнорировать и возобновила их общение. По словам мужчины, у него есть инструменты, которыми он может повлиять на наследницу.

В подтверждение этого он показал несколько редких кадров с 16-летней Меган. В то время будущая актриса принимала участие в театральной постановке «Порочное сердце». Сначала Маркл появлялась на сцене в черном наряде и с ярким макияжем, а в следующих сценах раздевалась до нижнего белья.

«Здесь она изображает девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда играла что-то эффектное», - прокомментировал фотографии Томас.

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