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    Жизнь

    Отец Меган Маркл показал фото супруги принца Гарри в нижнем белье

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    <p>75-летний Томас Маркл всеми силами пытается привлечь внимание 38-летней Меган к своей персоне</p> <div></div> - Отец Меган Маркл показал фото супруги принца Гарри в нижнем белье

    75-летний Томас Маркл всеми силами пытается привлечь внимание 38-летней Меган к своей персоне

    Мужчина представил публике ранее не опубликованные снимки жены принца Гарри

    Отец Меган Макрл дистанционно пообщался с ведущими утреннего шоу Good Morning Britain. Томас заявил, что намерен каждый месяц ходить на интервью, чтобы дочь перестала его игнорировать и возобновила их общение. По словам мужчины, у него есть инструменты, которыми он может повлиять на наследницу.

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    Отец Меган Маркл показал фото супруги принца Гарри в нижнем белье
    Отец Меган Маркл показал фото супруги принца Гарри в нижнем белье

    В подтверждение этого он показал несколько редких кадров с 16-летней Меган. В то время будущая актриса принимала участие в театральной постановке «Порочное сердце». Сначала Маркл появлялась на сцене в черном наряде и с ярким макияжем, а в следующих сценах раздевалась до нижнего белья.

     «Здесь она изображает девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда играла что-то эффектное», - прокомментировал фотографии Томас.

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    актриса Меган Маркл здоровье
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