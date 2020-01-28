Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы



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Елизавета знала, что голливудская актриса не сможет сразу перестроиться и стать полноценным членом королевской семьи

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В последнее время в зарубежных СМИ не счесть новостей о принце Гарри и Меган Маркл, которые решили отречься от титулов ради спокойной жизни в другой стране. Недавно инсайдеры рассказали журналистам, что Елизавета II еще до свадьбы влюбленных предлагала им уйти в тень. По слухам, королева советовала Гарри и Меган отказаться от своих титулов и обязанностей. Однако тогда они ее не послушали.

«Тогда Меган хотела покончить с актерской карьерой и действительно горела желанием стать частью королевской семьи», - объяснил инсайдер. По его словам, Маркл нравилось то, что делают Гарри и его родственники. Сама Меган и до вступления в королевскую семью часто занималась благотворительностью.

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