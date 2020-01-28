  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы

    • Розсилка
    <p>Елизавета знала, что голливудская актриса не сможет сразу перестроиться и стать полноценным членом королевской семьи</p> <div></div> - Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы

    Елизавета знала, что голливудская актриса не сможет сразу перестроиться и стать полноценным членом королевской семьи

    Герцогиня Сассекская отказалась от предложения Елизаветы II, которая искренне желала своему внуку счастья

    В последнее время в зарубежных СМИ не счесть новостей о принце Гарри и Меган Маркл, которые решили отречься от титулов ради спокойной жизни в другой стране. Недавно инсайдеры рассказали журналистам, что Елизавета II еще до свадьбы влюбленных предлагала им уйти в тень. По слухам, королева советовала Гарри и Меган отказаться от своих титулов и обязанностей. Однако тогда они ее не послушали.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы
    Елизавета ІІ предлагала Меган Маркл и принцу Гарри отречься от титулов еще до свадьбы

     «Тогда Меган хотела покончить с актерской карьерой и действительно горела желанием стать частью королевской семьи», - объяснил инсайдер. По его словам, Маркл нравилось то, что делают Гарри и его родственники. Сама Меган и до вступления в королевскую семью часто занималась благотворительностью.

     Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри здоровье
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ