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    Жизнь

    Отек мозга и кома: российскую поп-звезду с пробитой головой экстренно госпитализировали

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    <p>Валентину Легкоступову нашла дочь &ndash; 28-летняя дочь Анетта.</p> <div></div> - Отек мозга и кома: российскую поп-звезду с пробитой головой экстренно госпитализировали

    Валентину Легкоступову нашла дочь – 28-летняя дочь Анетта.

    instagram.com/legkostupovavalentina

    54-летняя певица получила серьезную травму

    Российскую исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову вместе с мужем в ужасном состоянии с жуткими травмами обнаружила 28-летняя дочь Анетта. Девушка вызвала скорую. Супругов отвезли в наркологическую клинику.

    Врачи обнаружили, что у поп-звезды пробита голова. Медики в экстренном порядке перевели Валентину в другую больницу и прооперировали.

    «Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», - сообщил телеграм-канал Mash.

    Ранее «Скотч» писал, что российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину в связи с посещением оккупированного. Сообщается, что гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт «Борисполь» из Минска с частным визитом.

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