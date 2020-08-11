Отек мозга и кома: российскую поп-звезду с пробитой головой экстренно госпитализировали



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Валентину Легкоступову нашла дочь – 28-летняя дочь Анетта. instagram.com/legkostupovavalentina

54-летняя певица получила серьезную травму

Российскую исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову вместе с мужем в ужасном состоянии с жуткими травмами обнаружила 28-летняя дочь Анетта. Девушка вызвала скорую. Супругов отвезли в наркологическую клинику.

Врачи обнаружили, что у поп-звезды пробита голова. Медики в экстренном порядке перевели Валентину в другую больницу и прооперировали.

«Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», - сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее «Скотч» писал, что российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину в связи с посещением оккупированного. Сообщается, что гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт «Борисполь» из Минска с частным визитом.