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    Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)

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    Марченко утверждает, что после крещения Узелков стал абсолютно новым человеком Фото: скриншот с фильма &laquo;Паломница&raquo; - Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)

    Марченко утверждает, что после крещения Узелков стал абсолютно новым человеком

    Фото: скриншот с фильма «Паломница»

    Оксана Марченко убедила Вячеслава Узелкова, что православие поможет ему найти выход из затруднительной жизненной ситуации

    Кума Путина и жена пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко в новой серии своего пропагандистского фильма «Паломница» окрестила известного боксера Вячеслава Узелкова. Спортсмен пожаловался Марченко, что в его жизни сейчас наступила «черная полоса».

    «Семья распалась, проблемы на работе, здоровья никудышное. Я - та оболочка, которая внутри полностью разваливается», - рассказал боксер.

    Узелков в 2018 году развелся с женой Мариной. Инициатором разрыва стала жена. После боксер публично назвал бывшую половинку «тварью», бросившую его. Марченко он рассказал, что пытается вернуть семью, но все попытки «как волны, бьющиеся о скалы». Жена заблокировала его номер, и Узелков не может общаться с детьми - 11-летним сыном и 8-летней дочерью.

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    Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)
    Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)
    Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)

    «Это меня убивает, потому что я жил ради семьи, ради детей. Последние несколько лет боюсь выезжать ночью на машине, у меня такое ощущение, не проживу долго», - поделился спортсмен.

    Узелков также рассказал, что не помнит, как его крестили в детстве. Оксана Марченко сразу же заявила, что выход для боксера - это вера.

    «Есть выход, если у человека есть вера. Если ты готов сегодня сказать своему создателю: «Возьми меня такого, какой я есть. Помоги мне, выведи меня куда-то, спаси мою семью, спаси мою жену, спаси моих детей, меня. Я сделаю все, что смогу. Но только ты, никто другой, это сможешь решить», - сказала она.

    После Вячеслав Узелков решился принять крещение, а Оксана Марченко стала его крестной мамой.

    Ранее знаменитый украинский актер, звезда сериала «Леся плюс Рома» Дмитрий Лаленков рассказал в авторском проекте Оксаны Марченко «Паломница», как долгие годы боролся с алкоголизмом и смог побороть зависимость.

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    Теги: украинский актер актер Оксана Марченко новости Вячеслав Узелков
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