Кума Путина окрестила известного украинского боксера (фото)

Марченко утверждает, что после крещения Узелков стал абсолютно новым человеком

Оксана Марченко убедила Вячеслава Узелкова, что православие поможет ему найти выход из затруднительной жизненной ситуации

Кума Путина и жена пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко в новой серии своего пропагандистского фильма «Паломница» окрестила известного боксера Вячеслава Узелкова. Спортсмен пожаловался Марченко, что в его жизни сейчас наступила «черная полоса».

«Семья распалась, проблемы на работе, здоровья никудышное. Я - та оболочка, которая внутри полностью разваливается», - рассказал боксер.

Узелков в 2018 году развелся с женой Мариной. Инициатором разрыва стала жена. После боксер публично назвал бывшую половинку «тварью», бросившую его. Марченко он рассказал, что пытается вернуть семью, но все попытки «как волны, бьющиеся о скалы». Жена заблокировала его номер, и Узелков не может общаться с детьми - 11-летним сыном и 8-летней дочерью.

«Это меня убивает, потому что я жил ради семьи, ради детей. Последние несколько лет боюсь выезжать ночью на машине, у меня такое ощущение, не проживу долго», - поделился спортсмен.

Узелков также рассказал, что не помнит, как его крестили в детстве. Оксана Марченко сразу же заявила, что выход для боксера - это вера.

«Есть выход, если у человека есть вера. Если ты готов сегодня сказать своему создателю: «Возьми меня такого, какой я есть. Помоги мне, выведи меня куда-то, спаси мою семью, спаси мою жену, спаси моих детей, меня. Я сделаю все, что смогу. Но только ты, никто другой, это сможешь решить», - сказала она.

После Вячеслав Узелков решился принять крещение, а Оксана Марченко стала его крестной мамой.

Ранее знаменитый украинский актер, звезда сериала «Леся плюс Рома» Дмитрий Лаленков рассказал в авторском проекте Оксаны Марченко «Паломница», как долгие годы боролся с алкоголизмом и смог побороть зависимость.