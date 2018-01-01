Папарацци сняли, как Пэрис Джексон купила марихуану в аптеке

19-летнюю Пэрис Джексон папарацци сфотографировали в Лос-Анджелесе

Юная наследница Майкла Джексона выходила из аптеки, где, по словам очевидцев, купила марихуану. Напомним, в Калифорнии разрешено употребление этого наркотика. Пэрис, кстати, давно дала понять, что не претендует на звание прилежной девочки. Ходят слухи, что актриса встречается с Карой Делевинь.