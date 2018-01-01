Папарацци сняли, как Пэрис Джексон купила марихуану в аптеке
- Сьогодні, 18:23
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Пэрис Джексон
19-летнюю Пэрис Джексон папарацци сфотографировали в Лос-Анджелесе
Юная наследница Майкла Джексона выходила из аптеки, где, по словам очевидцев, купила марихуану. Напомним, в Калифорнии разрешено употребление этого наркотика.
Пэрис, кстати, давно дала понять, что не претендует на звание прилежной девочки. Ходят слухи, что актриса встречается с Карой Делевинь. Их неоднократно видели рядом другом с другом на светских мероприятиях, с последнего из которых, вечеринки Burberry, они, держась за руки, уехали на одной машине, пишет Grazia.
Стоит отметить, что ранее дочь легендарного певца Майкла Джексона заявила, что нудизм — выражает свободу и является показателем здоровья, поэтому она не видит ничего плохого в обнажении.