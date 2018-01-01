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    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня

    Парфюмерный бизнес звезды реалити бьет рекорды продаж
     Ким Кардашьян всего за 4 дня заработала на своей новой коллекции духов 10 миллионов долларов. Серия духов Ким под названием Kimoji Hearts была выпущена всего лишь несколько дней назад и включила три новинки - Bae, Ride и Die & BFF. Полноценной рекламной кампании у парфюмерной коллекции даже не было – только посты от самой Ким в
    • Сьогодні, 16:23
    • Розсилка
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Парфюмерный бизнес звезды реалити бьет рекорды продаж

     Ким Кардашьян всего за 4 дня заработала на своей новой коллекции духов 10 миллионов долларов.

    Серия духов Ким под названием Kimoji Hearts была выпущена всего лишь несколько дней назад и включила три новинки - Bae, Ride и Die & BFF. Полноценной рекламной кампании у парфюмерной коллекции даже не было – только посты от самой Ким в социальных сетях.

    В итоге все выпущенные в продажу духи (300 000 флаконов) были распроданы всего за 4 дня и обеспечили Ким 10 миллионов долларов. И пусть это не чистая прибыль, а объем продаж, всё равно – сумма впечатляющая.

    Правда, в преддверии Дня святого Валентина рекордный темп продаж выглядит не слишком удивительным – у духов даже коробочки выполнены в соответствующем дизайне.

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    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня
    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня
    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня
    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня
    Ким Кардашьян заработала $10 миллионов за четыре дня

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