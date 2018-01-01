Линдси Лохан снимется в роли феминистки
- Сьогодні, 16:50
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Линдси Лохан исполнит главную роль в феминистском фильме производства Саудовской Аравии
Голливудская актриса, известная по фильмам «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки», долгое время не появлялась на больших экранах. На протяжении многих лет в мировых СМИ обсуждалась исключительно личная жизнь актрисы, скандалы, связанные с наркотической и алкогольной зависимостью.
Некоторое время назад Линдси Лохан переехала в Дубай – крупнейший город ОАЭ. В своем недавнем интервью актриса с гордостью поделилась о предстоящем проекте, роли в котором будут исполнять только женщины.
Это история одной из представительниц прекрасного пола, желающей начать жизнь с чистого листа. После развода с мужем она переезжает в ОАЭ, где для нее открывается новый ранее неизведанный мир.
Напомним, что Линдси Лохан задолжала родной Америке крупную сумму. Девушка не платила налоги в США за 2012, 2013 и 2015 годы, и ее долг на данный момент составляет более 100 тысяч долларов.