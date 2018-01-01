Виктория Бекхэм рассказала, почему согласилась воссоединиться со Spice Girls

Вопрос о воссоединении Spice Girls в честь 20-летия группы висел в воздухе давно

Поклонники не переставали надеяться, что это случится, а инсайдеры сыпали данными о том, почему этого не произойдет. На днях вопрос был закрыт: «перчинки» - о чудо - собрались вместе в доме Джерри Хорнер (бывшая Холлиуэлл) и обсудили сотрудничество над новыми совместными проектами. Воссоединение подвергалось сомнению главным образом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм

Вопрос о воссоединении Spice Girls в честь 20-летия группы висел в воздухе давно

Поклонники не переставали надеяться, что это случится, а инсайдеры сыпали данными о том, почему этого не произойдет. На днях вопрос был закрыт: «перчинки» - о чудо - собрались вместе в доме Джерри Хорнер (бывшая Холлиуэлл) и обсудили сотрудничество над новыми совместными проектами.

Воссоединение подвергалось сомнению главным образом из-за Виктории Бекхэм, которая после ухода из группы успешно реализовала себя в дизайнерском деле и основала семейную бизнес-империю.

«Ей это просто не нужно», - делились источники. «Она полностью сфокусирована на своих делах», - подтверждали официальные представители звезды. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дать согласие на возвращение в группу Викторию побудил недавний скандал с сексуальными домогательствами и создание многочисленных движений в поддержку женщин.

«Акции #MeToo и Time's Up наглядно показали, насколько мощным может быть результат, когда мы, женщины, работаем вместе. Это невероятно вдохновляет. Моя карьера всегда была направлена на расширение прав и возможностей женщин, поэтому импульс, который дали эти движения, сделал меня еще более решительной в своих убеждениях», - сказала Бекхэм изданию Mirror.

Виктория не раскрыла тайну, какие именно совместные проекты с «перчинками» они подготовили, но пообещала, что впереди «много захватывающих событий».

По предположениям западных СМИ, в этом году Spice Girls должны принять участие в нескольких телепроектах в Китае, в абсолютно новом шоу талантов и записать альбом со своими самыми известными хитами. По последней информации, коллектив намерен также основать собственный рекорд-лейбл, который займется продвижением новых талантливых исполнительниц и герлз-бэндов. Известно, что за участие в проекте каждая участница Spice Girls получит по 10 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Spice Girls завоевали всемирную известность в девяностые годы и продали более 31 миллиона копий дебютного альбома Spice. Группа распалась в 2001 году, после чего все участницы занялись сольными проектами.

Джерело: Hello!