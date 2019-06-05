Папарацци впервые сфотографировали дочь Тины Кунаки и Венсана Касселя



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Тина Кунаки

Репортерам удалось заснять Амазони вблизи

22-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель устроили каникулы в Малибу. Молодые родители отдыхают на калифорнийских пляжах вместе с дочерью Амазони, которой 20 мая исполнился один месяц.

Папараци застали звездную семью, когда они обедали в ресторане. Венсан и Тина предусмотрительно взяли с собой няню. Она следила за малышкой, пока та спала в коляске.

Во время ланча дочь актера и модели проснулась. Девочка начала плакать. Няня пыталась успокоить ее, но безуспешно.

В итоге Венсан взял Амазони на руки и укачивал ее на улице. Позже ему помогла Тина. Ребенок быстро заснул в объятиях матери.

Репортерам удалось заснять этот момент. Они сфотографировали Амазони вблизи – на снимках хорошо видно лицо девочки.