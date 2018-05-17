Папарацци впервые застукали Кейт Миддлтон в Лондоне после рождения принца Луи

Герцогиня помогает с подготовкой к свадьбе

Первый официальный выход в свет Кейт Миддлтон случится через два дня: вместе с принцем Уильямом она станет почетной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, а их старшие дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта - выступят в роли «цветочного» пажа и «цветочной девочки» соответственно.

Однако сегодня папарацци удалось сделать снимок Кейт, когда она вместе с Уильямом, Гарри и Меган выезжала из Кенсингтонского дворца.

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Чуть ранее на этой неделе, во вторник днем, Кейт была замечена на прогулке с новорожденным принцем Луи и принцессой Шарлоттой в королевском парке. Об этом сообщил Vanity Fair. Фотографий герцогини редактор сделать не решился - три бодигарда, шедшие рядом, всем видом показывали, что делать этого не стоит. Однако он передал, что на Кейт было то же платье, в котором она появлялась в 2012 году в Bacon's College, и солнечные очки, а вот от привычной укладки она отказалась. Сопровождала Кейт с детьми их няня Мария Борралло.