Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
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Родить своего первенца Меган должна в апреле.
37-летней герцогиня Сассекская Меган несколько дней назад прилетела в Нью-Йорк, чтобы устроить традиционную вечеринку в честь будущего ребенка.
В числе гостей были замечены Амаль Клуни, Эбигейл Спенсер, дизайнер Миша Нону, стилист Джессика Малруни и другие друзья Меган.
Встретившись с друзьями и отметив с ними baby shower, Меган вчера устремилась в аэропорт. Папарацци, которые в эти дни следовали за Меган по пятам, засняли ее на выходе из отеля.
Для поездки Меган выбрала комфортную и максимально удобную одежду - она была одета в черные легинсы и толстовку с капюшоном, кроссовки от Adidas и бежевое пальто. Черная бейсболка с надписью Rectify и довольно большого размера сумка, которую герцогиня несла в руках, завершили ее образ. Герцогиня то и дело нежно придерживала свой живот, который уже выглядит довольно большим.