Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Родить своего первенца Меган должна в апреле.

37-летней герцогиня Сассекская Меган несколько дней назад прилетела в Нью-Йорк, чтобы устроить традиционную вечеринку в честь будущего ребенка.

В числе гостей были замечены Амаль Клуни, Эбигейл Спенсер, дизайнер Миша Нону, стилист Джессика Малруни и другие друзья Меган.

Встретившись с друзьями и отметив с ними baby shower, Меган вчера устремилась в аэропорт. Папарацци, которые в эти дни следовали за Меган по пятам, засняли ее на выходе из отеля.

Для поездки Меган выбрала комфортную и максимально удобную одежду - она была одета в черные легинсы и толстовку с капюшоном, кроссовки от Adidas и бежевое пальто. Черная бейсболка с надписью Rectify и довольно большого размера сумка, которую герцогиня несла в руках, завершили ее образ. Герцогиня то и дело нежно придерживала свой живот, который уже выглядит довольно большим.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.



