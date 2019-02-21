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    Жизнь

    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)

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    Меган Маркл - Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Меган Маркл

    Родить своего первенца Меган должна в апреле.

    37-летней герцогиня Сассекская Меган несколько дней назад прилетела в Нью-Йорк, чтобы устроить традиционную вечеринку в честь будущего ребенка. 

    В числе гостей были замечены Амаль Клуни, Эбигейл Спенсер, дизайнер Миша Нону, стилист Джессика Малруни и другие друзья Меган.

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    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)
    Папарацци засекли Меган Маркл в аэропорту Нью-Йорка (фото)

    Встретившись с друзьями и отметив с ними baby shower, Меган вчера устремилась в аэропорт. Папарацци, которые в эти дни следовали за Меган по пятам, засняли ее на выходе из отеля.

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    Для поездки Меган выбрала комфортную и максимально удобную одежду - она была одета в черные легинсы и толстовку с капюшоном, кроссовки от Adidas и бежевое пальто. Черная бейсболка с надписью Rectify и довольно большого размера сумка, которую герцогиня несла в руках, завершили ее образ. Герцогиня то и дело нежно придерживала свой живот, который уже выглядит довольно большим.

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    Меган Маркл
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