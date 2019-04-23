Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой



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instagram / redcarpetmood

До Руперта молодым человеком Джорджии был актер из «Мстителей» Аарон Тейлор-Джонсон.

Пока поттероманы отвлеклись на «Фантастических тварей», «Проклятое дитя» и личную жизнь Дамблдора, Рон Уизли совсем повзрослел и, возможно, даже женился. 30-летний Руперт Гринт, известный по роли «рыжего, в обносках своих братьев», был замечен папарацци у одного из лондонских пабов в компании своей девушки, 27-летней Джорджии Грум.

Их роман длится около семи лет, но вот обручального кольца на безымянном пальце у девушки Руперта раньше не было видно. Сам Гринт тоже обзавелся кольцом, но на среднем пальце, чем окончательно запутал поклонников. Не исключено, что пара тайно поженилась, но официального подтверждения пока не было.

Джорджия Грум также играет в кино: самый известный проект с ее участием - фильм «Ангус, стринги и поцелуи взасос», вышедший в 2008 году. До Руперта молодым человеком Джорджии был Аарон Тейлор-Джонсон.





Джерело: Super