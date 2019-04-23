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    Жизнь

    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой

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    instagram / redcarpetmood - Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    instagram / redcarpetmood

    До Руперта молодым человеком Джорджии был актер из «Мстителей» Аарон Тейлор-Джонсон.

    Пока поттероманы отвлеклись на «Фантастических тварей», «Проклятое дитя» и личную жизнь Дамблдора, Рон Уизли совсем повзрослел и, возможно, даже женился. 30-летний Руперт Гринт, известный по роли «рыжего, в обносках своих братьев», был замечен папарацци у одного из лондонских пабов в компании своей девушки, 27-летней Джорджии Грум.

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    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    Папарацци засекли звезду «Гарри Поттера» Руперта Грина на прогулке с тайной женой
    instagram / redcarpetmood

     Их роман длится около семи лет, но вот обручального кольца на безымянном пальце у девушки Руперта раньше не было видно. Сам Гринт тоже обзавелся кольцом, но на среднем пальце, чем окончательно запутал поклонников. Не исключено, что пара тайно поженилась, но официального подтверждения пока не было.

    Джорджия Грум также играет в кино: самый известный проект с ее участием - фильм «Ангус, стринги и поцелуи взасос», вышедший в 2008 году. До Руперта молодым человеком Джорджии был Аарон Тейлор-Джонсон.

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    Джерело: Super

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