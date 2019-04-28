Парубий раскрыл секретный рецепт «счастливого кулича»
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Парубий поздравил христиан восточного обряда с Пасхой
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.
Об этом говорится в приветственном видеообращении спикера.
«Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой пасхи: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес!», - отметил Парубий.