«Перестаралась». Девушка с квадратным лицом после «уколов красоты» шокировала родных
19-летняя жительница Австралии перестаралась с «уколами красоты»
После процедуры лицо Софии Марроквин стало квадратным
Девушка решилась на процедуру, о которой давно мечтала. София жаловалась, что у нее слишком широкое лицо. Чтобы исправить свою особенность, блогер обратилась за помощью к косметологу. «Я хотела немного убрать жир, чтобы уменьшить подбородок», - сообщила Марроквин.
Врач пообещал скорректировать форму нижней части лица. Для этого он сделал инъекцию Кибелла, которая должна было расщепить жир и вывести его из организма. После процедуры лицо Софии должно было стать более утонченным и вытянутым, а получилось ровно наоборот: ее голова стала похожа на квадрат. Врачи предупредили, что в первое время на лице может появиться отек, поэтому София не стала паниковать. Девушка решила потроллить родственников.
«Мне сделали несколько инъекций. Семья об этом не знает, я хочу посмотреть на их реакцию», - с этими словами София зашла в дом. Родители и друзья были в шоке. Девушка сняла их удивленные лица и выложила ролик в TikTok. За сутки София Марроквин стала звездой соцсети, ее видео просмотрели более 3 миллионов человек.
Блогер отметила, что эффект «квадратного лица» сохранялся на протяжении двух дней. На третьи сутки отек понемногу начал спадать. София пояснила, что лицо полностью восстановится только через неделю.