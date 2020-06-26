«Перестаралась». Девушка с квадратным лицом после «уколов красоты» шокировала родных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19-летняя жительница Австралии перестаралась с «уколами красоты»

После процедуры лицо Софии Марроквин стало квадратным

Девушка решилась на процедуру, о которой давно мечтала. София жаловалась, что у нее слишком широкое лицо. Чтобы исправить свою особенность, блогер обратилась за помощью к косметологу. «Я хотела немного убрать жир, чтобы уменьшить подбородок», - сообщила Марроквин.

Врач пообещал скорректировать форму нижней части лица. Для этого он сделал инъекцию Кибелла, которая должна было расщепить жир и вывести его из организма. После процедуры лицо Софии должно было стать более утонченным и вытянутым, а получилось ровно наоборот: ее голова стала похожа на квадрат. Врачи предупредили, что в первое время на лице может появиться отек, поэтому София не стала паниковать. Девушка решила потроллить родственников.

«Мне сделали несколько инъекций. Семья об этом не знает, я хочу посмотреть на их реакцию», - с этими словами София зашла в дом. Родители и друзья были в шоке. Девушка сняла их удивленные лица и выложила ролик в TikTok. За сутки София Марроквин стала звездой соцсети, ее видео просмотрели более 3 миллионов человек.

Блогер отметила, что эффект «квадратного лица» сохранялся на протяжении двух дней. На третьи сутки отек понемногу начал спадать. София пояснила, что лицо полностью восстановится только через неделю.

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