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    Жизнь

    Пэрис Хилтон и Крис Зилка отложили свадьбу на следующий год

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    Пэрис Хилтон и Крис Зилка - Пэрис Хилтон и Крис Зилка отложили свадьбу на следующий год
    Пэрис Хилтон и Крис Зилка

    Инсайдеры рассказали о причинах переноса торжественной церемонии

    В ноябре, в красивую дату 11.11, должна была состояться одна из самых зрелищных и роскошных свадеб года - обменяться клятвами любви и верности собирались Пэрис Хилтон и актер Крис Зилка. Однако, как стало известно изданию PageSix, пара перенесла церемонию на следующий год.

    «Они собирались пожениться в ноябре, но потом решили перенести на май. Пэрис нужно больше времени для планирования и организации», - сообщил инсайдер. 

    Смены локации свадьбы в планах Пэрис и Криса пока нет. Ранее сообщалось, что они обменяются клятвами в той же церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз, в которой 40 назад состоялось венчание родителей Хилтон - Рика и Кэти. Пэрис также рассказывала DailyMail TV, что ее свадебное платье будет выполнено в стиле диснеевских сказок. Для ужина после церемонии готовится другой наряд, автором которого стал Джереми Скотт. 

    Джерело: Hello!

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