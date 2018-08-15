Кайли Дженнер показала свою коллекцию сумок стоимостью миллион долларов



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Кайли Дженнер

Двери своего особняка зарубежные звезды если и открывают, то только по специальному запросу от некоторых престижных изданий

Но есть и исключения - например, Кайли Дженнер, которая записала видеоэкскурсию по одной из комнат своей гардеробной для личного YouTube-канала.

Кайли решила поближе познакомить поклонников с коллекцией сумок от Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton и Supreme, многие из которых выполнены в единственном экземпляре или были выпущены в ограниченном количестве.

Как сообщает журнал Hello!, общая стоимость сумок достигает почти 1 миллиона долларов.

Некоторые экземпляры Кайли уже отложила для своей дочери - 6-месячной Сторми. По словам реалити-звезды, как только малышка скажет ей, что хочет носить сумочки, как у мамы, Кайли достанет ей из коллекции мини-вариант легендарной модели Hermes за 7700 долларов.