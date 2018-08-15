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    Жизнь

    Кайли Дженнер показала свою коллекцию сумок стоимостью миллион долларов

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    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер показала свою коллекцию сумок стоимостью миллион долларов
    Кайли Дженнер

    Двери своего особняка зарубежные звезды если и открывают, то только по специальному запросу от некоторых престижных изданий

    Но есть и исключения - например, Кайли Дженнер, которая записала видеоэкскурсию по одной из комнат своей гардеробной для личного YouTube-канала.

    Кайли решила поближе познакомить поклонников с коллекцией сумок от Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton и Supreme, многие из которых выполнены в единственном экземпляре или были выпущены в ограниченном количестве.

    Как сообщает журнал Hello!, общая стоимость сумок достигает почти 1 миллиона долларов.

    Некоторые экземпляры Кайли уже отложила для своей дочери - 6-месячной Сторми. По словам реалити-звезды, как только малышка скажет ей, что хочет носить сумочки, как у мамы, Кайли достанет ей из коллекции мини-вариант легендарной модели Hermes за 7700 долларов. 

     

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