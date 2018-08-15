Маколей Калкин и его девушка планируют стать родителями



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Маколей Калкин и Брэнда Сонг.

Пара хочет иметь много детей

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин планирует завести детей со своей новой девушкой Брэндой Сонг. Об этом он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience.

«Я точно собираюсь наделать с ней детишек. Мы уже начали практиковаться. Она азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские малыши. Это будет очень миленько», — поделился актер с автором и ведущим подкаста Джо Роганом.

37-летний актер и его 30-летняя возлюбленная вместе уже больше года. Они познакомились на съемках трагикомедии Changeland, а как пару их впервые заметили во время свидания в ресторане «Крэйг» в Лос-Анджелесе летом 2017 года.

По словам близких к паре источников, Брэнда положительно влияет на Маколея. Ей удалось переключить Калкина на более здоровый образ жизни, что заметно отразилось на его внешности и карьере.

Джерело: graziamagazine.ru