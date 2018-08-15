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    Шоу-биз

    Маколей Калкин и его девушка планируют стать родителями

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    Маколей Калкин и Брэнда Сонг. - Маколей Калкин и его девушка планируют стать родителями
    Маколей Калкин и Брэнда Сонг.

    Пара хочет иметь много детей

    Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин планирует завести детей со своей новой девушкой Брэндой Сонг. Об этом он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience.

    «Я точно собираюсь наделать с ней детишек. Мы уже начали практиковаться. Она азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские малыши. Это будет очень миленько», — поделился актер с автором и ведущим подкаста Джо Роганом.

    37-летний актер и его 30-летняя возлюбленная вместе уже больше года. Они познакомились на съемках трагикомедии Changeland, а как пару их впервые заметили во время свидания в ресторане «Крэйг» в Лос-Анджелесе летом 2017 года.

    По словам близких к паре источников, Брэнда положительно влияет на Маколея. Ей удалось переключить Калкина на более здоровый образ жизни, что заметно отразилось на его внешности и карьере.

    Джерело: graziamagazine.ru

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