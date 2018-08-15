Где отдыхает и что публикует в соцсети новоиспеченная «Мисс Украина Вселенная»



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Карина Жосан

«Одесская жемчужина» Карина Жосан представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Вчера ночью в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся конкурс «Мисс Украина Вселенная». Драгоценную корону. престижный титул и возможность представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» получила 23-летняя Карина Жосан из Одессы.

Scotch решил разузнать, чем «дышит» модель и заглянул на страницу Карины в соцсети Intagram. Суля по снимкам, Карину нельзя назвать малообеспеченной девушкой. С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе и это приносит ей приличных доход.

Пробежавшись по страницам в Instagram мы увидели, что Карина очень любит путешествовать и хвастаться в сети брендовыми вещами, которые ей дарят поклонники.

За пару месяцев до конкурса «Мисс Украина Вселенная» модель успела побывать в ОАЭ, Швейцарии и в Каннах.

«Последние пол года своей жизни я провожу гораздо больше времени в небе, нежели на земле. За частую перелеты у меня очень длительные, не менее 7 часов, поэтому особое внимание я уделяю комфортабельности,а в таких вопросах следует с особым вниманием подходить к выбору авиалиний. Самолеты действуют на меня как снотворное и все, кто со мной хоть раз летал с легкостью могу сказать,что я наихудший попутчик. Стоит мне только сесть в кресло и пристегнуть ремень безопасности,как я тут же засыпаю, а просыпаюсь уже в новой стране под звук стучащего шасси и посадочную полосу», - призналась Карина в соцсети.

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