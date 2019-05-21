Пэрис Хилтон считает, что Ким Кардашьян напрасно недооценивают



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За годы активной светской жизни Пэрис Хилтон успела нажить немало врагов – и найти немало друзей

Если «заклятую подругу», Линдси Лохан, Пэрис и спустя много лет то и дело поминает в СМИ в негативном ключе, то вот за Ким Кардашьян – свою бывшую ассистентку, а ныне приятельницу – Пэрис стоит горой, полагая, что реалити-звезду сильно недооценивают.

Ким Кардашьян постепенно переквалифицируется из звезды реалити-шоу не только в бизнес-вумен, но и в правозащитницу – прямо сейчас она получает образование, чтобы стать адвокатом, и Пэрис уверена, что у Ким все получится. «Она всегда была замечательным человеком – всегда была очень организованной, заботилась о других, и я вполне могу представить ее отличным адвокатом, безусловно», – подчеркнула Пэрис.

Ким уже помогла нескольким заключенным, изначально осужденным на пожизненный срок, и Хилтон не преминула похвалить подругу за «настоящую смелость» и желание «менять жизни людей». В интервью People Now Пэрис добавила: «Она еще даже не адвокат, но она уже помогает людям выйти из тюрьмы, меняет жизнь людей к лучшему – думаю, она очень серьезно к этому относится, и я аплодирую ей за это. Это требует огромного количества работы, это требует настоящей смелости – и мне кажется, люди напрасно ее недооценивают».

По стопам покойного отца Роберта Кардашьяна, который был адвокатом, Ким решила пойти не так давно, а окончательно к выбору юридической стези ее подтолкнула Элис Мари Джонсон – бывшая заключенная, которой Ким помогла выйти из тюрьмы. Теперь реалити-звезда намерена продолжать бороться за права людей, «которые заслуживают второго шанса».