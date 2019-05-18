Ким Кардашьян объявила имя новорожденного сына



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Ким Кардашьян instagram / kimkardashian

Никому из поклонников пары не удалось угадать имя малыша

Американская дива реалити Ким Кардашьян обнародовала имя своего четвертого ребенка. Мальчика, выношенного суррогатной матерью, назвали Псалмом Уэстом. Об этом звезда рассказала в своем Instagram. Звезда уже успела отгулять вечеринку в честь рождения ребенка и поделилась в сети фото с мероприятия, на котором присутствовали многие звезды.

Напомним, двух старших детей Ким Кардашян родила сама. Старшую, 6-летнюю дочь Кардашян, зовут Норт, что в переводе с английского обозначает «север», среднего, 4-летнего мальчика – Сейнт (святой). Третьего ребенка родила суррогатная мать в 2018 году, девочку назвали Чикаго в честь города.



