Первые билеты на Евровидение-2020 раскупили за 20 минут



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В следующем году песенный конкурс состоится в городе Роттердам

Вторая волна продажи билетов на песенный конкурс начнется в конце января

Продажа первых билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса стартовала 12 декабря 2019 года. Почти 23 000 билетов поступили в продажу в полдень. Об этом сообщает NOS.

«Первые билеты (онлайн - ред.) Были распроданы в течение двадцати минут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая волна продажи билетов на песенный конкурс начнется в конце января. Последние билеты будут проданы в марте.

Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Даты проведения конкурса в Нидерландах - 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Национальный отбор Евровидение в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020.

Стоимость билета на репетицию и полуфинал стартует от 18,5 до 58,5 евро.

Билеты на прямые эфиры шоу стоят от 68,5 до 158,5 евро.

Напомним, вчера стало известно имя первого судьи на нацотборе «Евровидения».