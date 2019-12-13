  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Первые билеты на Евровидение-2020 раскупили за 20 минут

    • Розсилка
    <p>В следующем году песенный конкурс состоится в городе Роттердам</p> <div></div> - Первые билеты на Евровидение-2020 раскупили за 20 минут

    В следующем году песенный конкурс состоится в городе Роттердам

    Вторая волна продажи билетов на песенный конкурс начнется в конце января

    Продажа первых билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса стартовала 12 декабря 2019 года. Почти 23 000 билетов поступили в продажу в полдень. Об этом сообщает NOS.

    «Первые билеты (онлайн - ред.) Были распроданы в течение двадцати минут», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что вторая волна продажи билетов на песенный конкурс начнется в конце января. Последние билеты будут проданы в марте.

    Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Даты проведения конкурса в Нидерландах - 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Национальный отбор Евровидение в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020.

    Стоимость билета на репетицию и полуфинал стартует от 18,5 до 58,5 евро.

    Билеты на прямые эфиры шоу стоят от 68,5 до 158,5 евро.

    Напомним, вчера стало известно имя первого судьи на нацотборе «Евровидения».

    Евровидение Нидерланды билеты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ