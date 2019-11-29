Представлен логотип Евровидения-2020



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В 2020 году официальный слоган конкурса представляет собой фразу «Откройся» (Open Up)

Эмблема представляет собой круг, состоящий из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия в конкурсе

В четверг, 28 ноября, стал известен официальный логотип международного музыкального конкурса «Евровидение» следующего, 2020-го, года. Эмблему представил организатор песенного соревнования – Европейский вещательный союз.

Логотип Евровидения-2020 представляет собой круг, сложенный из флагов 41 страны-участницы в порядке их присоединения к конкурсу. Исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер заявил, что эмблема конкурса соответствует принципам голландского дизайна, отличающегося минимализмом.

«У него (логотипа) есть своя история, он красочный, торжественный. Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага», — отметил Баккер, заявление которого опубликовано на официальном сайте конкурса.