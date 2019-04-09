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    Жизнь

    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)

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    <p>Петр Порошенко</p> <p><span>Фото Михаил Палинчак</span></p> - Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)

    Петр Порошенко

    Фото Михаил Палинчак

    Президент Украины не злоупотребляет алкоголем

    Президент Петр Порошенко уверяет, что за 35 лет брака жена Марина ни разу не видела его пьяным. Но однажды все же было - еще до свадьбы.

    Об этом гарант заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, комментируя «фейки российской пропаганды» о том, что он пьет, не просыхая.

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    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)
    Петр Порошенко признался, когда жена в последний раз видела его пьяным (видео)

    «Мне приятно было услышать, когда недавно моя Марина, которую я очень люблю, и с которой мы вместе более 35 лет, сказала: «Я Петра Алексеевича видела пьяным только один раз». Я возмутился: Когда? А она говорит: «то еще до свадьбы, ты не помнишь», - рассказал Порошенко, улыбаясь.

    В окружении Порошенко говорят, что он грешит энергетиками без сахара, потому что больной диабетом, но не алкоголем.

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    Джерело: Табло ID

    Петр Порошенко алкоголь новости
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