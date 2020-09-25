Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет



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Американская певица Мэрайя Кэри

Звезда пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом

Американскую певицу Мэрайю Кэри пытались продать сутенеру в 12 лет. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

«Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру», — вспомнила исполнительница.

Она пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом. «Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми», — сказала Кэри. По словам певицы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»