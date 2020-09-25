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    Жизнь

    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет

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    Американская певица Мэрайя Кэри - Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Американская певица Мэрайя Кэри

    Звезда пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом

    Американскую певицу Мэрайю Кэри пытались продать сутенеру в 12 лет. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

    «Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру», — вспомнила исполнительница.

    Она пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом. «Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми», — сказала Кэри. По словам певицы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь.

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    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет
    Певицу Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру, когда ей было 12 лет

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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