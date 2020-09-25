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    Шоу-биз

    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)

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    <p>29-летняя Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой</p> <div></div> - Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)

    29-летняя Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой

    instagram.com/inamoratawoman/

    Красавица-модель нашла способ, как показать свои прелести во всей красе

    29-летняя Эмили Ратаковски любительница обнажаться решилась в очередной раз продемонстрировать формы, над которыми неустанно работает. Эмили запустила собственную линию сексуальной одежды и купальников Inamorata. Она предпочитает самостоятельно показывать все новинки своего бренда.

    Несмотря на то, что по календарю давно наступила осень, Эмили не теряет надежды насладиться бабьим летом у лазурного моря. Инстадива выпустила новую коллекцию атласных бикини, которые с каждым разом становятся все миниатюрнее и миниатюрнее.

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    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)
    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)
    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)
    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)
    Горячая и полуголая Ратаковски в едва заметном бикини восхитила фанатов фигурой мечты (фото)
    instagram.com/inamoratawoman/

    Поклонники пришли в восторг от новой жаркой съемки звезды. Казалось бы, фанаты уже привыкли к страсти Эмили к обнажению, но каждый новый подобный кадр все равно производит фурор. «Такая горячая», «У тебя фигура мечты», «Самая идеальная девушка в мире», «Не могу налюбоваться на тебя», - пишут фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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