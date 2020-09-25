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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Синди Кроуфорд распахнула халат и показала свои прелести (фото)

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    <p>19-летняя Кайя Гербер похвасталась фигурой, о которой многим остается только мечтать</p> <div></div> - 19-летняя дочь Синди Кроуфорд распахнула халат и показала свои прелести (фото)

    19-летняя Кайя Гербер похвасталась фигурой, о которой многим остается только мечтать

    Дочь супермодели Синди Кроуфорд устроила откровенную съемку в ванной

    19-летняя Кайя Гербер активно строит карьеру в мире моды. Девушка уже 17-летнем возрасте уверенно дефилировала по подиуму. Мисс Гербер - обладательница настолько утонченных форм, что ее неоднократно подозревали в анорексии. Но сама Кайя не спешит реагировать на такие домыслы, а предпочитает наслаждаться жизнью.

    На этот раз юная модель явно собиралась на важное мероприятие. Она сделала красивую укладку и выбрала насыщенный макияж. Кайя осталась довольна результатом и решила поделиться своим новым образом со всем миром. Звезда окрасила некоторые пряди в розовый цвет и уложила локоны легкими волнами, закрепив их с помощью актуальной в этом сезоне «школьной» заколки.

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    instagram.com/kaiagerber/

    Поклонники оказались зачарованы таким проникновенным селфи Кайи и засыпали ее комплиментами в комментариях. «Ты просто красотка», «Восхитительно», «Кайя, это очень горячо», «Ты - потрясающая! Горжусь тобой, продолжай идти своей дорогой», «Отличный цвет волос, моя красавица», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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