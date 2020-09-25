19-летняя дочь Синди Кроуфорд распахнула халат и показала свои прелести (фото)



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19-летняя Кайя Гербер похвасталась фигурой, о которой многим остается только мечтать

Дочь супермодели Синди Кроуфорд устроила откровенную съемку в ванной

19-летняя Кайя Гербер активно строит карьеру в мире моды. Девушка уже 17-летнем возрасте уверенно дефилировала по подиуму. Мисс Гербер - обладательница настолько утонченных форм, что ее неоднократно подозревали в анорексии. Но сама Кайя не спешит реагировать на такие домыслы, а предпочитает наслаждаться жизнью.

На этот раз юная модель явно собиралась на важное мероприятие. Она сделала красивую укладку и выбрала насыщенный макияж. Кайя осталась довольна результатом и решила поделиться своим новым образом со всем миром. Звезда окрасила некоторые пряди в розовый цвет и уложила локоны легкими волнами, закрепив их с помощью актуальной в этом сезоне «школьной» заколки.

instagram.com/kaiagerber/

Поклонники оказались зачарованы таким проникновенным селфи Кайи и засыпали ее комплиментами в комментариях. «Ты просто красотка», «Восхитительно», «Кайя, это очень горячо», «Ты - потрясающая! Горжусь тобой, продолжай идти своей дорогой», «Отличный цвет волос, моя красавица», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»