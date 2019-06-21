Платье с рюшами и цветочным принтом: Иванка Трамп восхитила американцев нежным деловым луком



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38-летняя it-girl пока не хочет меняться ради мужчины и детей. Она призналась, что ее полностью устраивает такая жизнь

В Вашингтоне состоялось заседание, на котором правительство США обнародовало ежегодный доклад о торговле людьми в мире. 37-летняя Иванка Трамп появилась на мероприятии в образе, который сбалансировал ее строгость и женственность.

Дочь президента США обладает безукоризненным вкусом. Она тщательно подходит к выбору нарядов и остается на высоте. Так, для заседания Иванка подобрала нежный look, при этом сохраняя официальный стиль. На ней было платье Beulah London небесно-голубого цвета с белым флористичным принтом и рюшами на манжетах и воротнике. Образ дополнили белоснежные лодочки и ремешок, который подчеркнул изящную талию бизнесвумен.

Трамп сделала свою излюбленную прическу — распустила и выпрямила волосы — и легкий макияж с акцентом на глаза. В качестве украшений она надела серьги из бисера бренда Lele Sadoughi.

Джерело: graziamagazine.ru