Опубликованы фото новой рекламной кампания часов Gucci



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vogue.ua

Итальянский модный дом Gucci выпустил новую рекламную кампанию часов, источником вдохновения для которой послужила культура рукопожатий

Сьемку Алессандро Микеле доверил американскому фотографу Ари Маркопулосу, а главным героем кампейна стал политический деятель, который по сюжету встречает самых разных людей, и все они носят новые часы Grip и G-Timeless Automatic из коллекции Gucci.

В центре внимания новой рекламной кампании — обновленная модель часов Grip и новые версии G-Timeless Automatic. Дизайн модели Grip отсылает к миру скейтбординга и подойдет как девушкам, так и мужчинам.

Новые часы плотно прилегают к запястью и выполнены в двух дизайнах. Первая вариация наделена PVD-корпусом из желтого золота, тремя окошками, отображающими часы, минуты и дату, и PVD-браслетом из желтого золота с гравировкой GG.

Другая версия часов Grip оснащена стальным корпусом и сменным зеленым ремешком из кожи аллигатора.

Модель часов G-Timeless Automatic имеет стальной корпус, оснащена циферблатом из черного оникса с культовым изображением пчел Gucci и стальным браслетом.

Также есть второй вариант — со стальным корпусом с застежкой из желтого золота 750 пробы, циферблатом из голубого лазурита с изображением пчел и сменным синим ремешком из кожи ящерицы.

Джерело: vogue.ua