В Париже прошел памятный вечер, посвященный Карлу Лагерфельду



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Кара Делевинь

Бренды Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld вспоминали своего креативного директора, которого не стало в феврале

В парижском Гран-Пале прошел вечер Karl For Ever, посвященный памяти дизайнера Карла Лагерфельда – бессменного креативного директора Chanel и Fendi на протяжении последних десятилетий и основателя именной марки Karl Lagerfeld, которого не стало в феврале. Теперь бренды объединили усилия, чтобы почтить Лагерфельда большим памятным вечером и выступлениями знаменитостей – друзей Карла.

Помещение Гран-Пале было выбрано неспроста: именно там Карл Лагерфельд проводил грандиозные шоу Chanel в течение последних 13 лет. На этот раз за оформление пространства отвечал оперный режиссер Роберт Карсен: он выбрал черно-белую гамму – любимые цвета дизайнера – и украсил зал его архивными портретами.