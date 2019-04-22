Легендарный Игги Поп поставил в своем радиошоу песню Dakh Daughters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mixmag

Крестный отец панк-рока включил украинский трек в свой плейлист

Музыкант Игги Поп вернулся со своей программой Iggy Confidential в эфир BBC Radio 6. В течение почти 2-часового эфира прозвучало 29 треков: от Sleaford Mods до Snapped Ankles и Майлза Дэвиса. Но главным сюрпризом стало появление в программе песни украинской группы Dakh Daughters - «Кактус». Трек вошел в дебютный альбом команды If (2016).

Музыкант, представляя песню, сказал, что она из мест, где не говорят на английском. Слушайте полную запись программы по ссылке. О Dakh Daughters – начиная с 1:25:28.

Ранее сообщалось, что в январе украинская фрик-кабаре-группа Dakh Daughters выступила в прямом эфире на одной из влиятельных независимых радиостанций США - KEXP.

Dakh Daughters пригласили на программу Wo'Pop on 90.3 KEXP. В эфире девушки общались с ведущим шоу Darek Mazzone и по традиции шоу сыграли сет.

Dakh Daughters, как и DakhaBrakha, напрямую связаны с киевским театром «Дах» и его художественным руководителем Владиславом Троицким.

Ранее в эфире в эфире Кехр играли DakhaBrakha в сентябре 2015 года и в апреле 2017 года. Выступления девушек собрали сотни тысяч просмотров на YouTube.





Джерело: Buro 24/7