Победительница шоу «Топ-модель по-украински» рассказала правду о расставании с девушкой



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Яна Кутишевская Фото: пресс-служба / instagram.com/yana_kutishevskaya

По словам девушки, она сама спровоцировала уход партнерши

Поклонники победительницы второго сезона «Топ-модель по-украински» Яны Кутишевской в недоумении: судя по некоторым ответам модели на вопросы фанов в сторис, девушка одинока. Но все еще помнят историю пары Яна и Лера. Оказалось, что девушки действительно разошлись. И, судя по всему, вряд ли снова будут вместе: Яна сама признается, что очень обидела Леру:

«Я крайне некрасиво поступала в последнее время по отношению к Лере... О чем очень сожалею», - признается модель.

Подробностей разрыва победительница «Топ-модель по-украински» не раскрывает, но признается, что не уверена, хочет ли вернуть эти отношения:

«Даже не знаю, хотела ли бы я вернуть Леру. Ведь сама спровоцировала ее уход! Это же не первое наше расставание. Мы после того, как впервые разошлись, еще несколько раз мирились-сходились, но всё равно у нас были вечные ссоры. И отношения уже стали не такими идеальными, как раньше. Но если бы можно было вернуть время назад, я бы поступала иначе. Мне очень жаль, что так случилось. У нас была полная идиллия и взаимопонимание, а я все испортила», - призналась модель Новому каналу.

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