Победительница «Топ-модели по-украински» отпраздновала свой юбилей на UFW



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Яна Кутишевская

Несколько недель назад Яна Кутишевская вернулась из Китая, где работала по модельному контракту

Не успела девушка прийти в себя, как уже через несколько недель победительница второго сезона «Топ-модели по-украински» снова улетит работать. В перерыве между двумя контрактами Яна успела принять участие в Ukrainian Fashion Week (осень/зима 19-20). И даже отпраздновать между показами 20-летие.

С корабля – на бал. Несколько недель назад Яна Кутишевская вернулась из Китая, где работала по модельному контракту. И уже через несколько недель победительница второго сезона «Топ-модели по-украински» снова улетит работать. В перерыве между двумя контрактами Яна успела принять участие в Ukrainian Fashion Week (осень/зима 19-20). И даже отпраздновать между показами 20-летие.

«Такого дня рождения у меня еще не было! – рассказала Яна Новому каналу. – Он пришелся на Неделю моды, а, значит, на самое горячее время для моделей. Поэтому свой юбилей отпраздновала на работе. Хотя я вообще не против – ведь как встретишь свой новый год, так его и проведешь».

В этот день у Яны было два показа – брендов Theo и Araise.

«Честно говоря, за кулисами показов происходит такой движ, что я вспоминала о своем дне рождения только тогда, когда меня начинали поздравлять, – смеется победительница «Топ-модели по-украински». А сообщения в соцсетях до сих пор не успела прочитать. Было очень круто. Меня поздравляли даже незнакомые модели, визажисты. Подарили букет цветов. Конечно, жалко, что в этот день со мной не было семьи, зато друзья пришли поддержать. Юля Дыхан, моя лучшая подруга на проекте Нового канала и после него, все время была рядом. И сделала крутой подарок – рюкзак. Кстати, я тоже сделала сама себе подарок – кофе за 50 гривен. Честно говоря, это самый дорогой кофе в моей жизни! Очень хотелось пить, а в «Мыстецком арсенале» ничего бюджетнее не было!»

На подиуме Яна Кутишевская чувствует себя, как рыба в воде. Хотя еще до старта съемок проекта «Топ-модель по-украински» она даже не умела ходить на каблуках!

«На показе Araise я выходила на подиум в платье и на каблуках, – говорит Яна. – Немного переживала из-за обуви. Все-таки волнуюсь о своей походке, когда не на плоском ходу. После показа спросила у Юли Дыхан, как выглядела. А она ответила: «Реально? Ты так уверенно шла, я думала, в чем-то очень удобном». Так что, каблуки, я вас окончательно покорила!»