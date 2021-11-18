Почему спать со своими питомцами в одной кровати вредно. Эксперты рассказали о последствиях

Животные могут двигаться, лаять и нарушать сон

Каждый владелец домашнего животного согласится, какое это счастье – засыпать, когда у тебя под боком твой питомец. Значит, любит, доверяет. Вот только для здоровья человека плюсов совсем не много.

В разговоре с CNN специалисты рассказали, к каким последствиям нужно готовиться тем, кто спит в одной кровати с питомцами. Будьте уверены, их вполне достаточно, чтобы вышвырнуть любимого Ваську из-под одеяла. Оказывается, в таком случае качество сна человека заметно ухудшается.

Животные могут двигаться, лаять и нарушать сон. У собак и кошек сон непостоянен, и они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведет к фрагментации сна.

А самое интересное – владельцы питомцев могут и не подозревать, почему у них ухудшилось здоровье. Согласно исследованию 2017 года, больше половины хозяев спят вместе со своими зверятами, и только одна пятая часть замечает, что это влияет на качество их сна.

Стоит отметить, речь идет именно о случаях, когда хозяева пускают мохнатых и усатых к себе на кровать. Питомец в квартире не влияет на глубину сна. Конечно, за исключением тех редких случаев, когда посреди ночи кот вдруг решил побегать по стенам. В еще одном исследовании 2017-го специалисты оценивали качество сна собачников и их питомцев. Когда они были в одной комнате, показатели были высокими, но стоило псам забраться в постель, сон становился прерывистым и неглубоким.

Однако в этой ситуации есть один небольшой плюс. Главный врач Североамериканского ветсообщества Дана Варбл поделилась, что совместный сон с питомцами способствует крепким доверительным отношениям с животным. Правда, еще нужно подумать, стоит ли ради этого рисковать своим здоровьем.

Это большая демонстрация доверия с их стороны. Собаки и кошки, которые более тесно связаны со своими людьми, получают дополнительную пользу для здоровья, ведь у них вырабатывается больше полезных нейромедиаторов, таких как окситоцин и дофамин – гормонов счастья

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

Читайте также: Сколько курьезов и досадных конфузов преподнесла людям простая стирка