Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)

Бездомный прославился благодаря фотографу Юрию Дячишину

Бездомный по имени Славик уже не впервые является источником вдохновения для модельеров из бренда Vetements

Французский бренд уличной одежды Vetements уличили в плагиате. Причем не просто в краже идей у своих конкурентов, а у львовского бездомного.

На это обратил внимание в своем Facebook украинский фотограф Юрий Дячишин.

Образы, представленные брендом в коллекции мужской одежды VTMNTS 2022, действительно подозрительно напоминают то, как одевается львовский бездомный, известный под именем Славик.

Стоит отметить, что бездомный прославился благодаря Дячишину - в прошлом он устраивал выставки "модных" портретов Славика. Автор утверждает, что бомж не просто ежедневно меняет свои наряды, но и также регулярно по-новому стрижется, бреет бороду и подмышки.

Сам фотограф отметил, что Vetements уже не впервые черпают вдохновение в образах Славика - в одном из интервью в 2016 году создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что первая коллекция одежды была создана им в том числе и на основании фотографий Славика.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.