  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    facebook.com/SlaviksFashion

    Бездомный прославился благодаря фотографу Юрию Дячишину

    Бездомный по имени Славик уже не впервые является источником вдохновения для модельеров из бренда Vetements

    Французский бренд уличной одежды Vetements уличили в плагиате. Причем не просто в краже идей у своих конкурентов, а у львовского бездомного.

    На это обратил внимание в своем Facebook украинский фотограф Юрий Дячишин.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)
    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)

    Образы, представленные брендом в коллекции мужской одежды VTMNTS 2022, действительно подозрительно напоминают то, как одевается львовский бездомный, известный под именем Славик.

    Стоит отметить, что бездомный прославился благодаря Дячишину - в прошлом он устраивал выставки "модных" портретов Славика. Автор утверждает, что бомж не просто ежедневно меняет свои наряды, но и также регулярно по-новому стрижется, бреет бороду и подмышки.

    Сам фотограф отметил, что Vetements уже не впервые черпают вдохновение в образах Славика - в одном из интервью в 2016 году создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что первая коллекция одежды была создана им в том числе и на основании фотографий Славика.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

    Читайте также: Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Теги: мода и красота как быть модным курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаменитый модный бренд украл образы у львовского бездомного (фото)