  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)

    • Розсилка
    Милли встретила своего молодого человека два месяца назад на Мальдивах - 15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)
    Милли встретила своего молодого человека два месяца назад на Мальдивах

    Актриса встречается с сыном известного регбиста

    Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун нашла нового бойфренда: британские СМИ сообщают, что 15-летняя актриса завела роман с 17-летним Джозефом Робинсоном. Ее новый возлюбленный не знаменит, зато его отец - известный английский регбист, так что Джозефа не назовешь обычным парнем из простой семьи.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)
    15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)
    15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)
    15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)

     Милли встретила своего молодого человека два месяца назад во время «лучшего путешествия в жизни» на Мальдивах. О том, что простое знакомство переросло в подростковую влюбленность, можно судить по последним постам в Инстаграме Робинсона: он уже представил свою девушку родителям, пригласив на семейный ужин. Сама же Милли на прошлой неделе была замечена в толстовке с логотипом регбийного клуба его отца.

     Читайте также: Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)

     

     

    знаменитости актриса певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ