15-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун завела бойфренда (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милли встретила своего молодого человека два месяца назад на Мальдивах

Актриса встречается с сыном известного регбиста

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун нашла нового бойфренда: британские СМИ сообщают, что 15-летняя актриса завела роман с 17-летним Джозефом Робинсоном. Ее новый возлюбленный не знаменит, зато его отец - известный английский регбист, так что Джозефа не назовешь обычным парнем из простой семьи.

Милли встретила своего молодого человека два месяца назад во время «лучшего путешествия в жизни» на Мальдивах. О том, что простое знакомство переросло в подростковую влюбленность, можно судить по последним постам в Инстаграме Робинсона: он уже представил свою девушку родителям, пригласив на семейный ужин. Сама же Милли на прошлой неделе была замечена в толстовке с логотипом регбийного клуба его отца.