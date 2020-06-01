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    Жизнь

    Погрязший в долгах Киркоров похвастался новой кроватью за миллион

    • Розсилка
    Российский певец Филипп Киркоров - Погрязший в долгах Киркоров похвастался новой кроватью за миллион
    Российский певец Филипп Киркоров

    Артист сделал ремонт в спальне Мартина

    Филипп Киркоров, видимо, очень ценит здоровый сон. И не только свой, но и отпрысков Мартина и Аллы-Виктории. Недавно король российской поп-сцены продемонстрировал в личном блоге роскошную золотую кровать с балдахином своей дочери. Благодаря ей комната малышки выглядит, как опочивальня настоящей принцессы.

    На этом бывший муж Пугачевой решил не останавливаться и сделал ремонт в комнате сына. Как пишет «Комсомольская правда», он обошелся звезде более, чем в 1 миллион рублей, ведь только кровать стоила 911 тысяч. Любопытно, что всю реконструкцию строители успели сделать всего за 10 дней.

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    Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

    «Вот это да!», «Впечатляет», «Очень стильно», — прокомментировали фолловеры обнародованные кадры со свежим ремонтом в комнате Мартина.

    Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы обязал популярного российского певца Филиппа Киркорова выплатить более 2,2 млн руб. предпринимателю, ремонтировавшему его дом в Одинцовском районе Подмосковья.

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