52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)



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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу»

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальный костюм, в котором снималась в телесериале «Спасатели Малибу» в 1990-х годах. Об этом сообщает Fox News.

В интервью для издания 52-летняя знаменитость заявила, что иногда пытается надеть свой фирменный красный купальник с высокими прорезями для ног. По словам Андерсон, спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру, и она разгуливает в нем по гостиной.

«Он [купальник] лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей», - призналась актриса.

В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу», после чего ее признали одним из секс-символов США.

В ноябре 2019 года Андерсон снялась для журнала в откровенном купальном костюме. Тогда она позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной для обложки нового выпуска австралийской версии Maxim. Съемка прошла на лодке в австралийском Голд-Косте.