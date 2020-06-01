  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)

    • Розсилка
    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - 52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)
    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

    В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу»

    Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальный костюм, в котором снималась в телесериале «Спасатели Малибу» в 1990-х годах. Об этом сообщает Fox News.

    В интервью для издания 52-летняя знаменитость заявила, что иногда пытается надеть свой фирменный красный купальник с высокими прорезями для ног. По словам Андерсон, спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру, и она разгуливает в нем по гостиной.

    «Он [купальник] лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей», - призналась актриса.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)
    52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)
    52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)

    В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу», после чего ее признали одним из секс-символов США.

    В ноябре 2019 года Андерсон снялась для журнала в откровенном купальном костюме. Тогда она позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной для обложки нового выпуска австралийской версии Maxim. Съемка прошла на лодке в австралийском Голд-Косте.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ