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    Жизнь

    У российской юмористки нашли коронавирус

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    Российская пародистка Елена Воробей - У российской юмористки нашли коронавирус
    Российская пародистка Елена Воробей

    По словам артистки, ее состояние ухудшилось на второй день: заболела спина, а от мышечной боли невозможно было спать

    Коронавирус обнаружили у российской пародистки Елены Воробей. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

    Как сообщила Воробей, о своем диагнозе она узнала три дня назад, но рассказать об этом публично решилась не сразу. «Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты», — поделилась она.

    По словам артистки, ее состояние ухудшилось на второй день: заболела спина, а от мышечной боли невозможно было спать. «Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», — рассказала она. Всем заболевшим Воробей порекомендовала не рисковать и при наличии симптомов обратиться в больницу, а также пить много жидкости.

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