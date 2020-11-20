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    Жизнь

    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

    • Розсилка
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

    Женщина забеременела и когда пришла к врачу, тот сказал, что лишний вес грозит различными осложнениями и ей, и ребенку

    Бухгалтер Кара Бек (Kara Beck) из Канзас-Сити в США к своим 25 годам весила уже 168 килограммов. Она ссылалась на плохую наследственность, ведь родственники с обеих сторон ее семьи всю жизнь боролись с ожирением и диабетом. Однако сама употребляла 3500 калорий ежедневно.

    «Я страдала лишним весом большую часть моей жизни. В школе меня называли „рыжей коровой“, потому что я была рыжей и толстой. У меня была очень низкая самооценка. Проходящие мимо подростки говорили мне: „Сделай миру одолжение — убей себя!“ Я впала в депрессию и даже пыталась нанести себе увечья», — рассказала американка.

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    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
    Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

    «Я делала жалкие попытки похудеть. Ела какую-то здоровую пищу — протеиновые коктейли, овощи. Я даже тренировалась дважды в неделю по 20 минут. Но потом съедала огромные порции буррито, пачки чипсов и ведра мороженого, в общей сложности больше 3500 калорий ежедневно»,— призналась Кара изданию The Sun.

    А потом женщина забеременела и когда пришла к врачу, тот сказал, что лишний вес грозит различными осложнениями и ей, и ребенку.

    Я всегда хотела стать матерью и была очень взволнованна, узнав о беременности. Однако доктор сказал, что у меня может развиться гипертония, диабет и преэклампсия. Это стало ключевым поворотным моментом. Я поняла, что должна поменять свою жизнь ради себя и ребенка.

    В январе 2018-го американке сделали желудочное шунтирование, и женщина начала стремительно терять вес. За следующие полтора года Кара потеряла ошеломляющие 88 килограммов.

    Сейчас американская бухгалтерша весит 79 килограммов и полностью преобразилась. Однако стремительное похудение оставило на ее теле много лишней кожи, которая свисает с живота. Кара жалуется, что это мешает ее повседневной деятельности и портит сексуальную жизнь.

    «Избыток кожи влияет на мою способность по-настоящему ценить свое похудение. Мне неудобно поворачиваться ночью в постели, я чувствую себя неловко в обтягивающей одежде. Не говоря уже о сексе! Я стараюсь использовать компрессионное белье, чтобы держать кожу на месте, но это помогает совсем немного».

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: диета овощи диабет
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