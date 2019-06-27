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    Жизнь

    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы

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    <div class="sel_item">Пинк</div> - Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Пинк

    Концерт певицы начался на очень эффектной ноте. Одна из ее фанаток родила во время первой песни звезды

    В минувший вторник популярная американская певица Пинк выступала на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. 32-летняя Денис Джонс, давняя и преданная фанатка, решила не пропускать концерт кумира. Женщина была на 36-й неделе беременности, но даже это ее не остановило.

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    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы
    Поклонница Пинк родила дочь на концерте и назвала ее в честь певицы

    Едва Пинк вышла на сцену, Дженис почувствовала, как у нее отошли воды. Ее быстро увели, и уже через четыре минуты фанатка родила девочку. Все произошло так стремительно, что Пинк не успела даже допеть до конца свою первую песню.

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    Фото: Liverpool Echo

    Новорожденная и ее мать чувствуют себя хорошо. «Я до сих пор в полном шоке. Я была потрясена, пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас», – заявила Джонс Liverpool Echo. Родители планировали назвать дочку Долли Луиз, но случай на концерте изменил их планы. Ребенок получил имя Долли Пинк.

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