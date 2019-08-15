Полураздетые украинские «заробитчанки» Лобода и Maruv сплясали на фестивале российской музыки



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Марув

Украинские артистки развлекали любителей российской музыки

Популярные украинские певицы, Светлана Лобода и Марув, выступили на фестивале Russian Music в Монте-Карло.

Для выступления Лобода облачилась в серебристое боди с глубоким декольте, переливающимся в свете софитов. Она исполнила песню «А может к черту любовь», взбудоражив весь зал.

36-летней Лободе буквально наступает на пятки по популярности в этом году 27-летняя Анна Корсун, известная как Maruv. На сцене Анна появилась в смелом образе. Она облачилась в кожаное платье с высокими разрезами до бедра. Украинская артистка дополнила эротический образ полусапожками на высокой шпильке.

Ранее, Марув показала образ со съемок «Танцев со звездами»