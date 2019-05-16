Популярное британское ток-шоу закрыли после смерти одного из участников



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2 мая во время съемок эфира 63-летний Стив потерпел неудачу в попытке убедить свою невесту Джейн в верности с помощью теста на детекторе лжи

На британском телевидении произошла трагедия, из-за которой активисты снова заговорили об огромной моральной проблеме всех скандальных ток-шоу, в погоне за высокими рейтингами забывающих, что их героями становятся живые люди с уязвимой психикой. По данным CNN, телекомпании ITV пришлось остановить съемки и трансляцию программы The Jeremy Kyle Show после смерти одного из героев: участник передачи Стив Даймонд скончался спустя неделю после ее записи. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, но обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

2 мая во время съемок эфира 63-летний Стив пытался убедить свою невесту Джейн в верности с помощью теста на детекторе лжи, однако потерпел неудачу. Тело мужчины было найдено в его съемной квартире 9 мая, он был мертв уже несколько дней. Дневное ток-шоу, которое уже 14 лет ведет Джереми Кайл, известно драками, угрозами, эмоциональным выяснением отношений и грубым поведением ведущего, как и каждая вторая передача такого формата. Судя по всему, в этот раз картина была похожей: близкие Даймонда утверждают, что в студии его публично унизили и высмеяли. Скорее всего, стресс оказался настолько велик, что участник шоу стал его жертвой.