  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Порошенко покружил с женой под «Гуцулку Ксеню» (видео)

    • Розсилка
    Лидер партии &laquo;Европейская Солидарность&raquo; Петр Порошенко с женой Мариной - Порошенко покружил с женой под «Гуцулку Ксеню» (видео)
    Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко с женой Мариной

    В социальных сетях распространяют видео танца семьи Порошенко

    На днях пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко побывал во Львовской области с рабочим визитом.

    Порошенко посетил фестиваль «Европейская осень во Львове», который собрал блестящих исполнителей и настоящих меломанов.

    «Даже без лишних преувеличений я могу назвать себя давним ценителем джаза. И как приятно было в этот осенний вечер услышать наш любимый с Мариной романс «Ой ты, девочка, из ореха зерня...» в блестящем исполнении Петра Радейка – солиста Львовской национальной оперы. Это было проникновенно, щемяще – до глубины души», - написал Петр Порошенко.

    Также в социальных сетях распространяют видео, где Петр и Марина Порошенко танцуют под Гуцулку Ксеню во Львове.

     Читайте также: Похудевшая Alyona Alyona зажгла «Танцы со звездами» энергичной сальсой (видео)
    Марина Порошенко Петр Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ