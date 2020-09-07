Порошенко покружил с женой под «Гуцулку Ксеню» (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко с женой Мариной

В социальных сетях распространяют видео танца семьи Порошенко

На днях пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко побывал во Львовской области с рабочим визитом.

Порошенко посетил фестиваль «Европейская осень во Львове», который собрал блестящих исполнителей и настоящих меломанов.

«Даже без лишних преувеличений я могу назвать себя давним ценителем джаза. И как приятно было в этот осенний вечер услышать наш любимый с Мариной романс «Ой ты, девочка, из ореха зерня...» в блестящем исполнении Петра Радейка – солиста Львовской национальной оперы. Это было проникновенно, щемяще – до глубины души», - написал Петр Порошенко.

Также в социальных сетях распространяют видео, где Петр и Марина Порошенко танцуют под Гуцулку Ксеню во Львове.