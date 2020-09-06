Петро і Марина Порошенки у Львові затанцювали під «Гуцулку Ксеню» (відео)
Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко цими вихідними перебуває на Львівщині
П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко цими вихідними перебуває на Львівщині з робочим візитом.
«Сьогодні у мене був дуже насичений, але надзвичайно приємний день. Львів, Дрогобич, Трускавець. Здавалося, що я встиг зробити селфі з усіма мешканцями цих міст.
Дякую кожному за потужну підтримку та позитивні емоції. Радію, що ми з вами сповідуємо спільні цінності – для нас немає нічого важливішого за Україну!», – написав Петро Порошенко у своїй офіційній сторінці.
Петро Порошенко у Львові разом з депутатами від «Європейська Солідарність» вшанував пам’ять загиблих захисників України з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Також Порошенко відвідав фестиваль «Європейська осінь у Львові», який зібрав блискучих виконавців і справжніх меломанів.
«Навіть без зайвих перебільшень я можу назвати себе давнім поціновувачем джазу. І як приємно було цього осіннього вечора почути наш улюблений̆ з Мариною романс «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» у блискучому виконанні Петра Радейка – соліста Львівської національної опери. Це було проникливо, щемливо – до глибини душі», – розповів Петро Порошенко.
Також у соціальних мережах поширюють відео, де Петро і Марина Порошенко танцюють під Гуцулку Ксеню у Львові.