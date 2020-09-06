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    Петро і Марина Порошенки у Львові затанцювали під «Гуцулку Ксеню» (відео)

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    Петро і Марина Порошенко танцюють під Гуцулку Ксеню&nbsp; - Петро і Марина Порошенки у Львові затанцювали під «Гуцулку Ксеню» (відео)
    Петро і Марина Порошенко танцюють під Гуцулку Ксеню 
    Скріншот з відео

    Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко цими вихідними перебуває на Львівщині

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко цими вихідними перебуває на Львівщині з робочим візитом. 

    «Сьогодні у мене був дуже насичений, але надзвичайно приємний день. Львів, Дрогобич, Трускавець. Здавалося, що я встиг зробити селфі з усіма мешканцями цих міст.

    Дякую кожному за потужну підтримку та позитивні емоції. Радію, що ми з вами сповідуємо спільні цінності – для нас немає нічого важливішого за Україну!», – написав Петро Порошенко у своїй офіційній сторінці.

    Петро Порошенко у Львові разом з депутатами від «Європейська Солідарність» вшанував пам’ять загиблих захисників України з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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    Також Порошенко відвідав фестиваль «Європейська осінь у Львові», який зібрав блискучих виконавців і справжніх меломанів.

    «Навіть без зайвих перебільшень я можу назвати себе давнім поціновувачем джазу. І як приємно було цього осіннього вечора почути наш улюблений̆ з Мариною романс «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» у блискучому виконанні Петра Радейка – соліста Львівської національної опери. Це було проникливо, щемливо – до глибини душі», – розповів Петро Порошенко.

    Також у соціальних мережах поширюють відео, де Петро і Марина Порошенко танцюють під Гуцулку Ксеню у Львові.

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