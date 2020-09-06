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    Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»

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    &laquo;Університет &laquo;Україна&raquo; &ndash; один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю&raquo; &ndash; Марини Порошенко - Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»
    «Університет «Україна» – один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю» – Марини Порошенко
    Фото Facebook Фонду Порошенка

    У виші навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю

    Дружина п’ятого Президента України Марина Порошенко передала студентам Університету «Україна» маски та санітайзери. За словами Марини Порошенко, університет «Україна» – один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю.

    Як відомо, протягом президентської каденції Петра Порошенка його дружина Марина активно опікувалась запровадженням в Україні інклюзивної освіти. Зараз до питань соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами додалися ще й проблеми захисту від коронавірусу. Тим паче, що з державного бюджету освітянам до початку нового навчального року на захист від вірусу влада не виділила жодної гривні.

    «Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали і засоби особистої безпеки – це маски і санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися і отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади по всій Україні», – говорить Марина Порошенко.

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    Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»
    Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»
    Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»
    Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна»
    Фото Facebook Фонду Порошенка

    Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петро Таланчук розповів, що зараз у виші навчається біля тисячі людей з інвалідністю. «Університет створювався для людей з інвалідністю в тому числі», – зазначив очільник університету.

    Петро Порошенко та фракція «Європейська Солідарність» у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроекти.

    Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, порад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

    Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

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