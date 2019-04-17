После пожара в Нотр-Дам роман «Собор Парижской Богоматери» Гюго оказался в топе Amazon

После пожара в Нотр-Даме, начавшегося вечером 15 апреля, роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго стал самой продаваемой книгой на сайте Amazon во Франции. Об этом сообщает The Guardian. К утру 17 апреля разные издания романа 1831 года заняли первое, второе, четвертое, пятое и восьмое места в списке бестселлеров на Amazon France.

Литературные критики утверждают, что главным героем произведения является именно собор. В 1829 году Гюго начал кампанию по сохранению и реставрации готических памятников Парижа. После пожара в социальных сетях стал популярен отрывок из романа, который комментаторы назвали пророческим:

«На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, — огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. <…> А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая — совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу».