После рождения малыша Меган Маркл и принц Гарри будут жить в Африке
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Розсилка
37-летняя Меган Маркл скоро впервые станет мамой
Пока внимание всего мира приковано к будущей маме, сами герцог и герцогиня Сассекские рассматривают переезд в Африку.
Меган Маркл и принц Гарри могу покинуть Великобританию и обосноваться в Африке уже в 2020 году. На континенте пара будет продвигать интересы своей страны и заниматься благотворительностью.
Впрочем, пока все обсуждения находятся на начальной стадии. Переезд планируется в Африку не случайно, ведь мама Меган — афроамериканка. Королевская семья обеспокоена поиском роли для принца Гарри, которую он будет играть, когда принц Уильям станет королем.
Меган Маркл ответственно подходит к будущему материнству. Герцогиня не забывает и заботиться о себе, поддерживая красоту кожи лица при помощи йоги.
Джерело: graziamagazine.ru