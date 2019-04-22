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    Жизнь

    После рождения малыша Меган Маркл и принц Гарри будут жить в Африке

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    Меган Маркл и принц Гарри - После рождения малыша Меган Маркл и принц Гарри будут жить в Африке
    Меган Маркл и принц Гарри
    LegionMedia

    37-летняя Меган Маркл скоро впервые станет мамой

    Пока внимание всего мира приковано к будущей маме, сами герцог и герцогиня Сассекские рассматривают переезд в Африку.

    Меган Маркл и принц Гарри могу покинуть Великобританию и обосноваться в Африке уже в 2020 году. На континенте пара будет продвигать интересы своей страны и заниматься благотворительностью.

    Впрочем, пока все обсуждения находятся на начальной стадии. Переезд планируется в Африку не случайно, ведь мама Меган — афроамериканка. Королевская семья обеспокоена поиском роли для принца Гарри, которую он будет играть, когда принц Уильям станет королем.

    Меган Маркл ответственно подходит к будущему материнству. Герцогиня не забывает и заботиться о себе, поддерживая красоту кожи лица при помощи йоги.

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    Джерело: graziamagazine.ru

    Меган Маркл Принц Гарри
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